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«Рома» не может победить в шести матчах Серии А подряд 

Последняя победа римлян в чемпионате датируется 16 апреля. 
«Рома» не может победить в шести матчах Серии А подряд 
22 мая 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Сегодня, 22 мая состоялся матч 36-го тура Серии А, в котором «Рома» принимало на своем поле «Салернитану». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом, команда Жозе Моуринью не одерживает победу в чемпионате Италии в шестом матче кряду. На счету «волков» – четыре ничьи и два поражения.

Последний раз римская команда обыгрывала соперника в чемпионате в прошлом месяце. 16 апреля желто-красные одолели «Удинезе» с разгромным счетом 3:0.

Добавим, что в настоящее время «Рома» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков после 36 матчей. Команда поднялась на одну строчку благодаря тому, что «Ювентус», который идет на седьмой позиции с 59-ю очками, был лишен десяти очков после дела о финансовых махинациях со стороны руководства туринцев.

источник: «Советский спорт»
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