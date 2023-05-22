Бородюк пожаловался на время, которое судьи тратят на ВАР: не хватает еще по чашечке кофе вынести

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк пожаловался на количество времени, которое арбитры РПЛ тратят на просмотр ВАР.

«У нас сейчас хотят делать какие-то реформы: «Давайте сделаем другой чемпионат, давайте сделаем другой Кубок». Лучше сделайте реформы в судейском корпусе, чтобы судьи одинаково трактовали спорные эпизоды. Важно наладить и работу VAR. Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор VAR. Не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно, чтобы VAR работал быстро и четко», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, центральный матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА также запомнился длительными паузами, вызванными проверкой видеоассистентом судьи различных эпизодов.

Итогом стали два отмененных гола, один неназначенный и один назначенный пенальти, а также два удаления. Практически все перечисленные моменты были признаны спорными, несмотря на повторы.