Агент Лунева рассказал, что расставание игрока с «Байером» было ожидаемым

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий вратаря Андрея Лунева, прокомментировал уход россиянина из «Байера».

«Расставание с «Байером» было ожидаемым для нас и всех тех, кто следил за карьерой Андрея в Германии. На данный момент главным вопросом остается состояние его здоровья», - написал агент в телеграм-канале.

Ранее «аптекари» объявили о том, что не будут продлевать с голкипером истекающий летом контракт. В текущем сезоне на счету российского голкипера одна игра в Бундеслиге и два пропущенных гола.