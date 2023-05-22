Юран похвалил атакующих игроков «Пари НН» после разгромной победы над «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после победы своей команды над «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Скажем, что что‑то похожее в атаке нащупывается. Я же просто так не говорю и не сваливаю вину на других. Если берешь, нужно отвечать. К сожалению, до конца чемпионата осталось два тура, но игра в атаке с «Сочи» порадовала», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После этой встречи «Пари НН» набрал 26 очков и по-прежнему занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагается на десятой позиции с 37-ю очками.

28 мая нижегородский клуб примет на своем поле «Спартак», 27 мая команда Дмитрий Хохлова отправится в гости к «Зениту».