Гендиректор «Химок» считает, что Талалаев способен вернуть команду в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на вылет подмосковной команды из РПЛ.

«Нет смысла обсуждать причины. Это футбол. Тренерский штаб во главе с Андреем Талалаевым способен вернуть команду уже в следующем году. Наберемся сил, опыта, окрепнем», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что это стало известно после того, как «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Таким образом, «Химки» потеряли шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.