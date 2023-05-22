Талалаев по ходу сезона руководил обоими клубами, которые в итоге вылетели из РПЛ 

В текущем сезоне Андрей Талалаев успел поработать в обеих командах, которые досрочно покидают Российскую Премьер-Лигу.

Отметим, что до прихода на пост главного тренера «Химок», которые сегодня, 22 мая лишились математических шансов на сохранение прописки в РПЛ, 50-летний специалист занимал должность наставника «Торпедо», которому также не удалось избежать вылета.

Добавим, что в настоящее время «Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 19 очков после 28 проведенных встреч. Талалаев возглавил подмосковный клуб 11 апреля 2023 года.

«Торпедо» занимает последнюю, 16-ю позицию, набрав 13 очков.