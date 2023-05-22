Лишенный десяти очков «Ювентус» разгромно проиграл «Эмполи»

В матче 36-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» в гостях потерпел крупное поражение от «Эмполи».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Франческо Капуто, один из своих мячей забивший с пенальти. Еще по одному результативному удару нанесли Себастьяно Луперто и Роберто Пикколи.

Гости ответили голом Федерико Кьезы.

«Эмполи» набрал 42 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

«Ювентус» с 59 очками остался седьмым. Добавим, перед матчем стало известно о том, что с туринцев все-таки сняли десять очков за финансовые махинации руководства.

Серия А

36-й тур

«Эмполи» - «Ювентус» (Турин) - 4:1 (2:0)

Голы: Капуто, 18; 48 (с пенальти); Луперто, 21; Пикколи, 90 - Кьеза, 85.