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«Ювентус» выступил с официальным заявлением после снятия 10 очков в Серии А

Клуб вновь пострадал из-за своих финансовых махинаций.
22 мая 2023 23:36
автор: Степан Шереметьев

Туринский «Ювентус» после лишения 10 очков в чемпионате Италии выступил с официальным заявлением.

«Мы принимаем к сведению решение апелляционного суда FIGC и оставляем за собой право изучить причины для оценки возможной апелляции в Гарантийную коллегию Национального олимпийского комитета Италии», - заявили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что представители Федерального апелляционного суда Италии признали руководство «бьянконери» виновным в умышленном изменении трансферных сборов, чтобы увеличить прибыль клуба. Это создало впечатление, что «Старая синьора» владеет большим бюджетом, что является неправдой.

В результате слушанья, прошедшего в Риме, с туринцев сняли десять очков из 11-и возможных, которые требовал прокурор федерации футбола Италии Джузеппе Чине.

«Ювентус» теперь располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, команда Массимилиано Аллегри потеряло место, которое позволяло квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

источник: ФК «Ювентус»
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