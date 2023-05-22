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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Подопечные Эдди Хау не опустятся ниже четвертого места в АПЛ по итогам сезона.
22 мая 2023 23:56
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ньюкасла» на своем поле сыграли вничью с «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 0:0.

Хозяева поля превзошли соперника во владении мячом (77 на 23), по количеству ударов (23-1) и по ударам в створ ворот (4-1).

Таким образом, «сороки» набирают 70 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, а также гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов впервые с 2002 года. «Ливерпуль», идущий на пятой строчке (66 очков), отстает от «Ньюкасла» на четыре очка перед заключительным туром чемпионата.

«Лисы» поднимаются на 18-й строчку, имея в своем активе 31 очко.

В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» отправится в гости к «Челси» (28 мая), а «Лестер» сыграет дома с «Вест Хэмом» (28 мая).

источник: «Советский спорт»
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
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