«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лестером» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

Футболисты «Ньюкасла» на своем поле сыграли вничью с «Лестером» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 0:0.

Хозяева поля превзошли соперника во владении мячом (77 на 23), по количеству ударов (23-1) и по ударам в створ ворот (4-1).

Таким образом, «сороки» набирают 70 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, а также гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов впервые с 2002 года. «Ливерпуль», идущий на пятой строчке (66 очков), отстает от «Ньюкасла» на четыре очка перед заключительным туром чемпионата.

«Лисы» поднимаются на 18-й строчку, имея в своем активе 31 очко.

В последнем туре АПЛ «Ньюкасл» отправится в гости к «Челси» (28 мая), а «Лестер» сыграет дома с «Вест Хэмом» (28 мая).