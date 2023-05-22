Билялетдинов сожалеет, что «Химки» вылетели из РПЛ

Экс-наставник «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал вылет подмосковной команды из РПЛ.

«Кто-то должен вылетать. Жалко, что так получилось. Одно только сожаление, что не удалось зацепиться. Теперь нужно проводить анализ клубной деятельности», - приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что это стало известно после того, как «Пари НН» разгромил «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Таким образом, «Химки» потеряли шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.