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Федотов рассказал, как КДК должна поступить с Рошей и Соболевым

Оба футболиста были удалены с поля за неприличные жесты.
23 мая 2023 08:49
автор: Александр Шульгин

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, сколько матчей дисквалификации должны получить защитник ЦСКА Виллиан Роша и нападающий «Спартака» Александр Соболев, удаленные в матче между командами в рамках 28-го тура чемпионата России.

«Я считаю, что, чтобы здравый смысл возобладал, Роша должен получить дисквалификацию на один матч без дополнительных санкций за то, что показал неприличный жест. Сам жест не был адресован зрителям или персонально ассистенту - Роша просто пытался объяснить судьям, что сделал Соболев. Отменить красную нельзя, потому что она была показана и жест со стороны футболиста ЦСКА имел место. А вот Соболев пойдет по полной. По правилам, ему грозит от трех до шести матчей», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены Соболев и Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Чемпионат.com
Федотов рассказал, как КДК должна поступить с Рошей и Соболевым
Оба футболиста были удалены с поля за неприличные жесты.
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