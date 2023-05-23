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Ракитич признал величие Моуринью: он действительно «особенный»

«Рома» и «Севилья» сыграют в финале Лиги Европы.
23 мая 2023 09:11
автор: Александр Шульгин

Хорватский полузащитник испанской «Севильи» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет с итальянской «Ромой».

«Нам будет даже сложнее, чем с «Ювентусом», потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров мира. Он в топ-3, скажем. Он великий тренер, который уже выиграл все еврокубки и не только. Он действительно «особенный» стратег, уникальный во всех смыслах», - приводит слова футболиста Pazzi Di Fanta.

Вторым фактором в пользу римлян игрок назвал наличие у соперника в составе такого футболиста, как Пауло Дибала.

Напомним, в полуфинале «Севилья» прошла туринский «Ювентус», а «Рома» одолела леверкузенский «Байер».

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