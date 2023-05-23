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Хави не согласился с Винисиусом в оценке расизма в чемпионате Испании

Скандал с расистскими оскорблениями игрока «Реала» набирает обороты.
23 мая 2023 09:12
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Барселоны» Хави не согласился с высказыванием нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора об уровне расизма в чемпионате Испании, сообщает Relevo.

Ранее Винисиус столкнулся с расистскими оскорблениями в матче 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией». В этом сезоне это стал уже не первый случай подобного характера. В одном из своих комментариев Винисиус отметил, что чемпионат Испании стал принадлежать расистам.

«Не думаю, что можно сказать, что Испания или Ла Лига стала расистской. Да, есть акты расизма, и их нужно осуждать. Если мы находимся в среде, где нас оскорбляют и говорят вам обо всём, трудно быть примером и не защититься», - цитирует источник Хави.

После матча с «Валенсией» «Реал» обратился в прокуратуру Испании с заявлением о расследовании инцидента с расистскими оскорблениями своего игрока со стороны болельщиков «Валенсии». Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, его контракт с мадридцами рассчитан до конца 2024 года, однако в данное время появилась информация о том, что игрок может покинуть «Реал».

источник:
Федерация футбола Испании пожизненно отстранит видеоарбитра матча «Реал» - «Валенсия»
Также будут уволены еще пять судей, работающих с системой видеоассистента рефери.
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