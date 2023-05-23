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«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуется игроком словенского «Марибора»

Футболист может перебраться в Россию уже этим летом.
23 мая 2023 09:30
автор: Александр Шульгин

«Ростов» интересуется словенским полузащитником «Марибора» Яном Репасом.

«Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из РПЛ. Думаю, этим летом игрок покинет «Марибор», - приводит Sport24.ru слова агента футболиста Матея Скегро.

В текущем сезоне Репас провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, «Ростов» ведет борьбу за медали чемпионата России. За два тура до конца команда с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

В последнем матче подопечные Валерия Карпина крупно уступили «Краснодару» со счетом 0:3.

источник: Sport24.ru
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