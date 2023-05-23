СМИ: «Тоттенхэм» определился с кандидатурой главного тренера

Лондонский «Тоттенхэм» определился с кандидатурой главного тренера команды.

По информации Sport Bild со ссылкой на De Telegraaf, команду возглавит экс-наставник роттердамского «Фейеноорда» Арне Слот.

Напомним, под его руководством клуб из Нидерландов вышел в финал Лиги конференций-2021/22, в котором уступил итальянской «Роме».

После 37 туров «шпоры» с 57 очками занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В середине сезона руководство клуба уволило Антонио Конте с поста главного тренера.