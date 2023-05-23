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Правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России

Товарищеский матч в Лужниках 15 июня может не состояться.
23 мая 2023 11:17
автор: Александр Евграфов

Правительство Камеруна запретило национальной сборной по футболу играть против команды России, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.

В связи с этим команда отказалась от проведения товарищеского матча, запланированного на 15 июня в «Лужниках».

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Сборная России дважды играла с командой Камеруна. В 1994 году на чемпионате мира в США российская сборная победила со счетом 6:1, а в 2011 году товарищеский матч завершился нулевой ничьей.

Ранее в Российском футбольном союзе отмечали, что прорабатывается вопрос организации и проведения товарищеских матчей российской сборной с национальными командами африканских стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
Правительство Камеруна запретило национальной команде играть со сборной России
Товарищеский матч в Лужниках 15 июня может не состояться.
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