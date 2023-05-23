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В Бразилии погасили огни у статуи Христа-Искупителя в знак протеста против расистских оскорблений

Акция прошла в знак солидарности с игроком мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
23 мая 2023 11:56
автор: Александр Евграфов

В Рио-де-Жанейро прошла акция, направленная против расизма в футболе. У статуи Христа-Искупителя на час были выключены огни. Акцию поддержали в архиепископском святилище Христа-Искупителя и Бразильской конфедерации футбола (CBF), сообщает UOL.

Она была направлена также в поддержку игрока мадридского «Реала» бразильца Винисиуса Жуниора, который пострадал от расистских оскорблений со стороны болельщиков «Валенсии» в матче 35-го тура чемпионата Испании.

«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу прежде всего вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу. Я очень ценю всю ту любовь и поддержку, которую я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру», - написал Винисиус в своих социальных сетях, отвечая на акцию.

После матча с «Валенсией» «Реал» обратился в прокуратуру Испании с заявлением о расследовании инцидента с расистскими оскорблениями своего игрока со стороны болельщиков «Валенсии». Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, его контракт с мадридцами рассчитан до конца 2024 года, однако в данное время появилась информация о том, что игрок может покинуть «Реал».

источник: UOL
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