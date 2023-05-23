Павлюченко заявил, что Малком способен заиграть в европейском топ-клубе 

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко считает, что нападающий «Зенита» Малком может успешно продолжить карьеру в европейской топ-команде.

«Он же в свое время вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, почему не потянет-то? Я считаю, что у «Зенита» хороший уровень, и Малком — индивидуально очень сильный игрок. Если он попадет в сильную команду, то еще и прибавит. Конечно, он может заиграть. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В текущем сезоне в составе сине-бело-голубых он провел 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. За два тура до конца чемпионата России он является лучшим бомбардиром лиги.