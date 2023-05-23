Туфрин считает, что Соболев превзошел Дзюбу по скандальности 

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин сравнил скандальные инциденты нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

Отметим, что осенью 2020 года в интернете было опубликовано видео интимного характера футболиста «железнодорожников», а игрок красно-белых показал непристойный жест в адрес защитника соперника Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Дзюба по сравнению с Соболевым — это ангел. Потому что у Артема — это личное, видео как-то попало в интернет, сам игрок этого не хотел. Дзюба тем не менее медийный, далеко не глупый. А Соболев просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Оскорбление не только футболиста ЦСКА, но и всех, кто любит футбол. Мне кажется, что он заслужил самого строгого наказания», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может быть дисквалифицирован от двух до четырех матчей согласно правилам РФС.

Напомним, что Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне за московский клуб он сыграл 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.