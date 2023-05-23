Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с саудовским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, португалец хочет вернуться в Европу, потому что его не устраивает инфраструктура Саудовской Аравии.

Соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано на три года, и если футболист решит покинуть клуб без уважительной причины, то должен будет выплатить ему компенсацию.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В чемпионате Саудовской Аравии он провел 14 матчей и забил 13 годов.