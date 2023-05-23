Бальде рассказал, что является главной проблемой судейства в РПЛ 

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде дал оценку работе арбитров в чемпионате России.

«Не считаю, что судьи в России слабые. Я предпочитаю уважать работу арбитров, хотя бы потому что она непростая. Иногда бывают случаи из-за VAR. Очень много времени тратится на просмотр моментов. Следовало бы это делать немного быстрее. В Италии судьи жестче, я вас уверяю. Но там быстрее просматривают эпизоды, все быстрее делается», – приводит слова Бальде Metaratings.ru.

Напомним, что Бальде присоединился к «Спартаку» в августе прошлого года. В текущем сезоне за красно-белых он сыграл 14 матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее он выступал в Серии А за «Кальяри», «Сампдорию», «Интер» и «Лацио».