Агент Вендела рассказал, что игрок покинул расположение «Зенита» в качестве подарка за чемпионство

Футбольный агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро рассказал, почему его клиент покинул стан сине-бело-голубых до завершения чемпионата России.

«Да, Вендел уже уехал в отпуск. Думаю, что и другие легионеры тоже. Это было сделано в качестве приза за победу в чемпионате», — приводит слова Рибейро Sport24.ru.

Ранее питерцев также покинул другой бразильский футболист – Малком, он отправился в Бразилию за три тура до конца розыгрыша РПЛ в связи с рождением сына.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака завоевывают чемпионство пятый сезон кряду.