Гендиректор «Спартака» Мележиков прокомментировал решение снять фильм о Черенкове

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение снять художественный фильм о легенде клуба Федоре Черенкове.

«Для меня фильм о Фёдоре Черенкове - душевная история, которая никого не может оставить равнодушными. Мы можем предоставить всёе возможное и будем продолжать это делать. Мы все хотим построить большое будущее «Спартака», поэтому должны помнить прошлое», - приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Напомним, большая пресс-конференция, посвященная началу съемок фильма, состоялась накануне.

В составе «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом страны и один раз - обладателем Кубка.