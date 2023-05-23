Литвинов заявил, что перед «Спартаком» всегда стоит цель выиграть РПЛ

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что команда каждый сезон стремится стать чемпионом России.

«Все не зависит от одного матча с «Зенитом». Количество допущенных ошибок решает исход положения команды в турнирной таблице. Говорить за 30 туров до начала сезона — неправильно. Мы должны настраиваться, двигаться по ходу сезона. У нас всегда есть задача — завоевать чемпионство России. Нельзя говорить, что такой цели у нас нет», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, что в данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 28 проведенных игр. «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над красно-белыми (3:2) в матче 26-го тура лиги. Для питерской команды это пятое чемпионство подряд.