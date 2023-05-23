«К футболу эта заваруха не имеет никакого отношения»: Романцев - о конфликте Соболева и Роши

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о конфликте между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура РПЛ между командами.

«Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены Соболев и Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.