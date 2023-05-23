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Захарян и Мантуан попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

В составе оказались три футболиста «Динамо». 
23 мая 2023 13:27
автор: Глеб Шевяков

Статический футбольный портал WhoScored определился с символической сборной чемпионата России согласно результатам 28-го тура.

Сообщается, что в команду вошли три игрока «Динамо», включая полузащитника Арсена Захаряна, которой отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей в матче с «Торпедо» (3:0). Лучшим игроком прошедшего тура в РПЛ признали защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, на счету которого один ассист в игре против «Химок» (3:0).

Отметим, что в символической сборной не оказалось футболистов, принимавших участие в московском дерби «Спартак» – ЦСКА (2:1)

Добавим, что сборная 28-го тура по версии портала выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).

Защитники: Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Никита Каккоев («Пари НН»), Александр Эктов («Оренбург»).

Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Евгений Харин («Ахмат»), Арсен Захарян («Динамо»), Густаво Мантуан («Зенит»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»).

источник: WhoScored.com
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