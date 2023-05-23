В «Зените» сообщили, что ни один игрок не разорвет контракт с клубом в одностороннем порядке 

Президент «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу того, что после поправок ФИФА действующие иностранные футболисты не могут воспользоваться правом разрыва контракта с клубами РПЛ.

«Вчера РФС уже дал подробный комментарий на эту тему. Мы солидарны с РФС в оценке происходящего. Это стабилизирует систему для российского футбола. Что касается «Зенита», у нас ни один футболист не уезжал под этим предлогом, и уже не уедет», — приводит слова Медведева «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в данный момент в составе «Зенита» присутствуют десять легионеров, включая семь бразильцев. Ранее нападающие сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

Напомним, что подопечные Сергея Семака досрочно завоевали титул РПЛ в нынешнем сезоне, обыграв в матче 26-го тура московский «Спартак» со счетом 3:2.