В «Барселоне» назвали обращение игроков к российским болельщикам невинным поступком

Представители «Барселоны» не стали осуждать игроков своей команды Алекса Бальде и Серхи Роберто за видеообращение к российским болельщикам, назвав произошедшее невинным поступком, сообщает Sport.es.

Ранее Бальде и Роберто в видеообращении поблагодарили российских болельщиков команды за поддержку. «Барселона» впервые за четыре года выиграла чемпионский титул.

Благодарность в адрес россиян привела в бешенство украинские футбольные клубы. «Карпаты», «Шахтер», киевское «Динамо» опубликовали гневные публикации, в которых обвиняли игроков «Барселоны» и даже посоветовали им перейти в Российскую премьер-лигу. К критике каталонского клуба присоединилась и Федерация футбола Украины. Свое возмущение выразил и нападающий «Барселоны» поляк Роберт Левандовски.

И тем не менее представители команды отказались осуждать своих игроков.