Гасперини может стать главным тренером «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис пригласил на работу в качестве главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, сообщается Tutti Napoli.

По данным источника, главный тренер «Аталанты» заменит Лучано Спаллетти, об отставке которого должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за конфликта с руководством клуба, решил досрочно расторгнуть контракт и покинуть команду, которую привел к чемпионству в этом сезоне.

Контракт с Гасперини будет рассчитан на два года, а специалист получит 4 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне «Наполи» в третий раз в своей истории и впервые за 33 года стал чемпионом Италии.