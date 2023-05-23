Дортмундская «Боруссия» представила новую форму, дизайн которой создал болельщик

Дортмундская «Боруссия» представила форму, в которой проведет следующий сезон в Бундеслиге, сообщается на официальном сайте команды.

Год назад «Боруссия» объявила конкурс на создание макета новой формы для домашних игр. Всего пришло более 15 тысяч дизайнерских предложений из более чем ста стран мира. Из них был сформирован список финалистов, в который вошли девять лучших и из них 150 тысяч болельщиков выбрали форму для игроков.

Итоговый вариант, разработанный графическим дизайнером Тимо Р. Из Марла, победил с большим отрывом, а автор позже принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления футболки.

За тур до финиша чемпионата Германии «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая на два очка мюнхенскую «Баварию».