«Зенит» покупает 19-летнего турецкого нападающего Гюрлюка 

Руководство «Зенита» заключило контракт с нападающим турецкой команды «Алтынорду» Эмирджаном Гюрлюком. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, турецкий футболист пополнит состав сине-бело-голубых по завершении нынешнего сезона и присоединиться к команде будущим летом. Сообщается, что на 19-летнего игрока претендовал ряд турецких клубов. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

Добавим, что Гюрлюк выступает за основную команду «Алтынорду» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду из Измира он сыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с турецкой командой рассчитан до конца сезона-2025/2026.