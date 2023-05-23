«А чему здесь радоваться? Мне от этого грустно»: Романцев - о посещаемости дерби «Спартак» - ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал посещаемость центрального матча 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали ЦСКА.

Напомним, встреча собрала на трибунах 25 тысяч болельщиков, что является рекордом для спартаковской арены после введения Fan-ID.

«А чему здесь радоваться, когда стадион вмещает почти в два раза больше? Лично мне от этого грустно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены Александр Соболев Соболев и Виллиан Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.