Шпилевский отказался возглавить «Динамо»: я озвучил свое видение

Главный тренер кипрского «Ариса» Артем Шпилевский отказался возглавить московское «Динамо».

«У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Шпилевский впервые в истории «Ариса» привел клуб к золотым медалям национального первенства. Немалую роль в этом сыграл и выступающий за команду Александр Кокорин, признанный ее лучшим игроком по итогам сезона.

После увольнения Славиши Йокановича рассматривало Шпилевского в качестве одного из основных кандидатов на пост наставника бело-голубых. Другим вероятным вариантом является экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.