ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Шпилевский отказался возглавить «Динамо»: я озвучил свое видение

Специалист продолжит работать на Кипре.
Шпилевский отказался возглавить «Динамо»: я озвучил свое видение
23 мая 2023 15:28
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Арис»

Главный тренер кипрского «Ариса» Артем Шпилевский отказался возглавить московское «Динамо».

«У нас было общение с Желько Бувачем. Я очень ценю интерес такого топ-специалиста, мне было приятно с ним пообщаться. Я озвучил ему свое видение. У меня контракт с «Арисом», мы стали чемпионами, будем играть в Лиге чемпионов. На данный момент у меня все мысли только об этой команде», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Шпилевский впервые в истории «Ариса» привел клуб к золотым медалям национального первенства. Немалую роль в этом сыграл и выступающий за команду Александр Кокорин, признанный ее лучшим игроком по итогам сезона.

После увольнения Славиши Йокановича рассматривало Шпилевского в качестве одного из основных кандидатов на пост наставника бело-голубых. Другим вероятным вариантом является экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

источник: «РБ-Спорт»
Полиция Мадрида арестовала семь подозреваемых в повешении на мосту куклы Винисиуса
Правоохранительные органы продолжают расследование.
23.05.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сенников уверен, что отказ Камеруна от товарищеского матча не скажется на имидже сборной России
Правительство африканской страны отказало национальной команде в игре с российской сборной. 
23.05.2023 15:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может принять участие в матче против «Динамо»
Российский нападающий не играл в прошлых двух матчах красно-зеленых из-за травмы. 
23.05.2023 15:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шпилевский отказался возглавить «Динамо»: я озвучил свое видение
Шпилевский отказался возглавить «Динамо»: я озвучил свое видение
Специалист продолжит работать на Кипре.
23.05.2023 15:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная России может провести два товарищеских матча в июне
Сборная России может провести два товарищеских матча в июне
РФС рассчитывает обеспечить национальную команду контрольными играми 15 и 20 июня. 
23.05.2023 15:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«А чему здесь радоваться? Мне от этого грустно»: Романцев - о посещаемости дерби «Спартак» - ЦСКА
Стадион был заполнен наполовину.
23.05.2023 14:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» покупает 19-летнего турецкого нападающего Гюрлюка 
В данный момент форвард выступает за «Алтынорду».
23.05.2023 14:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дортмундская «Боруссия» представила новую форму, дизайн которой создал болельщик
Дортмундская «Боруссия» представила новую форму, дизайн которой создал болельщик
Итоговый вариант был отобран из 15 тысяч предложенных на конкурс.
23.05.2023 14:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Непомнящий признался, что расстроен отказом Камеруна играть со сборной России 
Правительство африканской страны запретило сборной проводит контрольную игру с российской национальной командой.
23.05.2023 13:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика