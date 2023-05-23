Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и может принять участие в матче против «Динамо»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба восстановился от травмы и тренируется в общей группе московской команды перед предстоящим матчем 29-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сообщается, что 34-летний нападающий готовится к московскому дерби вместе с остальными футболистами «железнодорожников». Ранее он не появлялся в заявке команды на матчи против «Крыльев Советов» (1:1) и «Факела» (1:0) из-за повреждения.

Напомним, что очная встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится в воскресенье, 28 мая на стадионе им. Льва Яшина в Москве. Начало матча – 16:30 мск.

В настоящее время «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 28 сыгранных матчей. «Динамо» идет на седьмой позиции, имея в своем активе 45 очков.

Дзюба перешел в стан красно-зеленых на правах свободного агента в феврале 2023 года. За команду Михаила Галактионова он отыграл 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.