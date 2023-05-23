Полиция Мадрида арестовала семь подозреваемых в повешении на мосту куклы Винисиуса

Полиция Мадрида арестовала семерых подозреваемых в повешении на мосту куклы Вининсиуса Жуниора, сообщает The Sun.

По данным источника, полиция установила личности тех, кто участвовал в январской акции. Подозреваемые в январе вывесили баннеры с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» на улицах столицы Испании, а также куклу изображающую Винисиуса были вывешены на мосту рядом с тренировочной базой «Реала». Инцидент произошел перед матчем против «Атлетико».

Винисиус уже несколько раз становился объектом расистских нападок в матчах чемпионата Испании. Последний раз это случилось в матче 35-го тура с «Валенсией».

«Реал» назвал действия фанатов «Атлетико» «отвратительным актом расизма, ксенофобии и ненависти». После матча с «Валенсией» «Реал» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование.