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Российский хавбек «Црвены Звезды» Пруцев получил сербское гражданство 

Футболист перебрался в чемпионат Сербии в 2022 году.
23 мая 2023 16:06
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что полузащитник красно-белых Егор Пруцев получил паспорт гражданина Сербии.

Отметим, что на счету хавбека есть две игры в составе молодежной сборной России до 21 года.

«Егор Пруцев получил сербский паспорт», — приводит слова 57-летнего функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Пруцев является воспитанником академии «Сочи». Ранее он также выступал за «Текстильщик» и «Нефтехимик». 20-летний футболист перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года и провел за сербский клуб десять матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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