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Главный тренер «Наполи» Спаллетти сообщил игрокам о решении покинуть клуб

Специалист решил досрочно расторгнуть соглашение с командой.
23 мая 2023 16:12
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти проинформировал игроков, что покинет команду после окончания сезона», сообщает Get Italian Football News.

Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за ссоры с владельцем команды Аурелио де Лаурентисом покинет «Наполи».

В текущем сезоне «Наполи» завоевал третий в своей истории и впервые с 1990 года титул чемпионов Италии.

Спаллетти работал с «Наполи» с лета 2021 года, ранее он возглавлял «Интер», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи». Специалист дважды становился чемпионом России, тренируя «Зенит». C санкт-петербургским клубом он также завоевывал Кубок и Суперкубок России.

источник: Get Italian Football
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