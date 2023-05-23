Главный тренер «Наполи» Спаллетти сообщил игрокам о решении покинуть клуб

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти проинформировал игроков, что покинет команду после окончания сезона», сообщает Get Italian Football News.

Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за ссоры с владельцем команды Аурелио де Лаурентисом покинет «Наполи».

В текущем сезоне «Наполи» завоевал третий в своей истории и впервые с 1990 года титул чемпионов Италии.

Спаллетти работал с «Наполи» с лета 2021 года, ранее он возглавлял «Интер», «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи». Специалист дважды становился чемпионом России, тренируя «Зенит». C санкт-петербургским клубом он также завоевывал Кубок и Суперкубок России.