Уткин заявил, что Слуцкий может возглавить зарубежный клуб

Спортивный журналист Василий Уткин выдал инсайд о будущем российского тренера Леонида Слуцкого. По словам блогера, известный наставник может продолжить карьеру в чемпионате Кипра.

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», – написал блогер в соцсети.

Напомним, Слуцкий уже работал за рубежом: в его карьере были голландский «Витесс» и английский «Халл Сити». С ноября 2022 года специалист пребывает в статусе свободного агента, а его последней командой был казанский «Рубин».