«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по поводу судейства в очном матче 

«Спартак» и ЦСКА обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС с целью оценить работу судейской бригады в очном матче 28-го тура чемпионата России, в котором красно-белые одержали победу со счетом 2:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РФС.

Отмечается, что армейцы просят разобрать эпизод с назначенным пенальти в ворота их команды на 90-й минуте встречи, гол с которого стал победным для оппонента красно-синих. В свою очередь, команда Гильермо Абаскаля рассчитывает получить пояснения от комиссии в случаях с отмененным голов Михаила Игнатова на 21 минуте, а также неназначенного 11-метрового удара в ворота соперника на 83-й минуте.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 28 матчей. ЦСКА располагается на второй позиции, имея в своем активе 54 очка.