«Спартак»: травля Соболева неприемлема, как и попытки оказать давление на КДК

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о предстоящему заседанию КДК РФС по вопросу удаления нападающего Александра Соболева.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер. Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Виллиан Роша первым показал Соболеву неприличный жест, а у «красно-белых» есть доказательства этого.

Напомним, и Соболев, и Роша были удалены с поля во время матча «Спартак» - ЦСКА.