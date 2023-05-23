Алдонин: матч национальной команды со сборной медиалиги не несет спортивной составляющей

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался об отмене товарищеского матча национальной команды со сборной Камеруна.

«Никаких турнирных вариантов нет, соперников тоже. Жалко, что не состоится матч с Камеруном. Может быть, еще кого-то подберут в соперники.

Шоу-мат со сборной медиалиги? Зачем? Повысить рейтинг медиафутбола? Этот матч не несет никакой спортивной составляющей. Сборники от этой игры не прибавят. Только могут получить травмы», - приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что правительство Камеруна запретило своей сборной играть против России.