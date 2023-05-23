Форвард «Ариса»: в раздевалке Кокорин - номер один, он наша душа

Нападающий «Ариса» Янник Гомис высказался о роли Александра Кокорина в команде.

«Александр — исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое — он круто играет и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе — Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость. Да, все атакующие — конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша — номер один. Он наша душа», - приводит слова Гомиса «Спорт-Экспресс».

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.