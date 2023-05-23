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Камоцци считает, что возвращение Спаллетти в РПЛ не усилит чемпионат России  

Ранее появилась информация, что итальянский специалист решил расторгнуть контракт с «Наполи» в конце сезона.
23 мая 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков

Известный футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о возможной отставке Лучано Спаллетти с должности главного тренера «Наполи».

«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить трудно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 64-летний специалист принял решение досрочно разорвать соглашение с неаполитанцами из-за конфликта с руководством команды.

Напомним, что в текущем сезоне «Наполи» при руководстве Спаллетти впервые с сезона-1989/1990 стал чемпионом Италии. В настоящее время «адзурри» занимают первое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 86 очков после 36 матчей.

источник: Metaratings.ru
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