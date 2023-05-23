Шалимов прокомментировал спад «Ростова» в концовке сезона РПЛ

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о неудачном отрезке «Ростова» в конце нынешнего сезона чемпионата России.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина проиграли три последних сыгранных матча в РПЛ.

«Клуб не просто устал, а выдохся — об этом говорят и тактические ошибки в обороне «Ростова», исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодых игроков не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки. Все ожидаемо, потому что по составу это точно не команда первой пятерки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время «Ростов» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 28 игр. 28 мая команда примет на своем поле «Ахмат».