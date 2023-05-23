Скопинцев встал на защиту бывшего главного тренера «Динамо» Йокановича 

Фланговый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о работе Славиши Йокановича на должности главного тренера московской команды.

«При Йокановиче у «Динамо» были положительные моменты. С ним мы победили «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а еще «Зенит» в Кубке — это четыре гранда. Вспомнишь, при каком специалисте мы последний раз обыгрывали четыре гранда? Когда такое было? С ним были хорошие отрезки — это факт. А потом случилось то, что случилось», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

Напомним, что Йоканович был уволен с поста главного тренера «Динамо» 14 мая нынешнего года. В данный момент бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 28 матчей.