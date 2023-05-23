Сайт для взрослых предложил «Интеру» долгосрочное спонсорское соглашение

Видеоплатформа для взрослых предложила миланскому «Интеру» спонсорский контракт до 2029 года. Об этом информирует издание Mirror.

Ранее итальянский клуб прекратил сотрудничество с криптовалютной фирмой Digitalbits, из-за чего последние недели команда выступала без спонсорских нашивок на игровых футболках.

Как сообщается, сайт для взрослых предложил контракт на 100 млн евро.

Напомним, «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 10 июня.