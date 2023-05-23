Руслан Нигматуллин: Лантратов стал лидером «Локомотива»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «железнодорожников» Илье Лантратове.

«Лантратов хорошо себя зарекомендовал, играя в «Химках». Говоря о «Локомотиве», непросто играть в московском ведущем клубе. Пусть сейчас и не лучшие времена «Локомотива», но он пришёлся ко двору, стал лидером команды, и статистика говорит за него. Соглашусь, что Лантратов является одним из лучших вратарей сезона в РПЛ. Рад, что у «Локомотива» появился надёжный голкипер», - приводит слова Нигматуллина Sport24.

Лантратов выступает в составе «Локомотива» с зимы - он перешел в стан «железнодорожников» из «Химок». В составе столичного клуба Лантратов принял участие в 13 матчах во всех турнирах.