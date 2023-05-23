«Спартак» предъявил доказательства РФС по поводу неприличного жеста защитника ЦСКА Роши

«Спартак» продемонстрировал видеодоказательства РФС, на котором защитник ЦСКА Виллиан Роша показывает неприличный жест во время московского дерби в рамках 28-го тура РПЛ. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что красно-белые считают это провокацией в адрес нападающего команды Александра Соболева, который позже применил подобный жест в сторону соперника и был удален с поля одновременно с 28-летним бразильцем.

По информации источника, футболист армейцев демонстративно держал руки на паху на 33-й, 51-й и 58-й минутах очной встречи со «Спартаком». В свою очередь, 26-летний форвард соперника повторил жест на 66-й минуте и получил за это красную карточку. Защитник красно-синих пожаловался на это главному арбитру, воссоздав эпизод, и также заработал удаление.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка за два тура до завершения сезона. ЦСКА идет на втором месте, имея в своем активе 54 очка.