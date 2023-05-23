Агент Малкома заявил, что бразильцем интересуются европейские клубы

Форвард «Зенита» Малком интересен европейским клубам. Об этом заявил агент игрока Луис Фернандо Гарсия. По словам менеджера, в их числе находится французский «ПСЖ», однако, до переговоров дело пока не доходило.

«Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет, в том числе и с «ПСЖ». Какова вероятность его ухода из «Зенита»? Не могу вам ответить», – приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

По некоторым данным, «ПСЖ» пытался пригласить Малкома зимой 2023 года, однако, «Зенит» отказался отпускать игрока на правах аренды и потребовал оформить полноценный трансфер.

Добавим, что 26-летний Малком провел в нынешнем сезоне РПЛ 27 матчей и забил 23 гола. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги.