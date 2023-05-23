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Билялетдинов: Промес — легенда «Спартака»? Спросите у него историю клуба

Промес стал самым результативным легионером в истории РПЛ.
23 мая 2023 19:40
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Квинси — живая легенда «Спартака»? Мы сами назначаем футболиста «легендой». Но вы спросите у Промеса историю «Спартака». Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба.

Не удивлён, что он лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России. Промес играет на острие, и у него больше шансов забивать. Голы — это не всё, это лишь треть работы.

Кто сильнее — Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха», - приводит слова Динияра Билялетдинова Sport24.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. За это время он провел в составе команды 173 игры в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 87 мячами и 40 ассистами. Промес - самый результативный легионер в истории чемпионатов России.

источник: Sport24.ru
Билялетдинов: Промес — легенда «Спартака»? Спросите у него историю клуба
Промес стал самым результативным легионером в истории РПЛ.
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